Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360791 -1,03
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036348 -0,91
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058816 -0,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051593 -0,88
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038976 -0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021646 -1,52
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055185 -1,31
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023653 -1,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029936 -0,89
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,362098 -0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,419351 -1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062465 -1,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026660 -1,33
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035823 -1,29
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072535 -1,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,976407 -0,74
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070510 -0,41
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,051881 -0,29
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,761473 -0,11
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010005 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021783 -1,01
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,272431 -0,92
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,094268 -0,84
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,981534 -0,77
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026849 -0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,982727 -0,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,291900 -0,31
TEB Portföy Altın Fonu 0,063207 -0,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,313683 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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