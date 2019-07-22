Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,360791
|-1,03
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036348
|-0,91
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058816
|-0,90
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051593
|-0,88
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038976
|-0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021646
|-1,52
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055185
|-1,31
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023653
|-1,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029936
|-0,89
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,362098
|-0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,419351
|-1,71
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062465
|-1,60
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026660
|-1,33
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035823
|-1,29
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072535
|-1,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,976407
|-0,74
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070510
|-0,41
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,051881
|-0,29
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,761473
|-0,11
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010005
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021783
|-1,01
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,272431
|-0,92
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,094268
|-0,84
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,981534
|-0,77
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026849
|-0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|233,982727
|-0,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,291900
|-0,31
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063207
|-0,17
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,313683
|-0,10