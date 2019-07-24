Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

25 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059205 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021750 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,489882 -0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101061 -0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028865 -0,40
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,029737 -0,04
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,022869 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035551 -0,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,121952 -0,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,070740 -0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037416 -0,30
TEB Portföy Altın Fonu 0,063158 -0,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,032795 -0,29
ING Portföy Altın Fonu 0,028784 -0,29
HSBC Portföy Altın Fonu 2,285785 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İki kadının kavgasında, annenin kucağındaki bebek yere düşerek can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:32:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]