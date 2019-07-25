Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,660730
|-0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,472168
|-0,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,194742
|-0,27
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,053377
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|149,107252
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014587
|-1,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,483892
|-0,40
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042575
|-0,34
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020119
|-0,30
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,053289
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,219593
|-0,07
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,101007
|-0,05
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,022864
|-0,02
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,038326
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,917876
|-0,24
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040333
|-0,08