Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,319031 -1,01
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035480 -0,99
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025771 -0,98
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,072933 -0,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051386 -0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021562 -3,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,223547 -2,23
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013762 -1,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020600 -1,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053880 -1,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032743 -4,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023779 -4,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,111910 -3,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058993 -3,51
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067882 -3,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982182 -1,97
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,715446 -0,93
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,207996 -0,92
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,022898 -0,77
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069964 -0,72
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027982 -1,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,331163 -1,09
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031369 -0,81
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,241900 -0,70
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268254 -0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]