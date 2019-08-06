Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,319031
|-1,01
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035480
|-0,99
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025771
|-0,98
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,072933
|-0,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051386
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021562
|-3,40
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,223547
|-2,23
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013762
|-1,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020600
|-1,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053880
|-1,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032743
|-4,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023779
|-4,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|64,111910
|-3,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,058993
|-3,51
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067882
|-3,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,982182
|-1,97
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,715446
|-0,93
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,207996
|-0,92
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,022898
|-0,77
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069964
|-0,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,027982
|-1,14
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,331163
|-1,09
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031369
|-0,81
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,241900
|-0,70
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,268254
|-0,63