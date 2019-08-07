Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

49 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,301953 -0,74
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025582 -0,73
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043767 -0,69
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,884775 -0,64
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060447 -0,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013440 -2,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,205468 -0,81
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025096 -0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020528 -0,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029053 -0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033545 -1,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037463 -0,78
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070731 -0,55
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,651388 -0,28
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,296718 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069510 -0,65
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,957930 -0,59
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,016921 -0,30
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,243771 -0,24
Gedik Portföy Karma Fon 0,896234 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,021218 -0,66
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039027 -0,58
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021429 -0,54
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,256287 -0,53
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027242 -0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,234210 -0,25
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 235,890289 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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