Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

48 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021676 -0,71
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053473 -0,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,215791 -0,58
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493481 -0,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,288987 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057568 -3,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032097 -3,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023175 -3,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066430 -3,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,877325 -2,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,714314 -0,25
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006272 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918591 -0,33
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030976 -0,27
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038246 -0,26
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,921614 -0,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315098 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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