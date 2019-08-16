Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,238013 -2,07
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034536 -1,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490201 -0,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025577 -0,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,689238 -0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021548 -0,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,209532 -0,28
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,662835 -0,26
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,220162 -0,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493391 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,09
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,01
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -3,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,69
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,556774 -1,89
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,353062 -1,68
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040406 -1,59
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249684 -1,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037470 -2,03
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292935 -1,69
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005404 -1,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,906114 -1,36
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,717177 -1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:15 Kaynak: AA
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