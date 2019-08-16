Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,238013
|-2,07
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034536
|-1,72
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,490201
|-0,70
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025577
|-0,51
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,689238
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021548
|-0,59
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,209532
|-0,28
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,662835
|-0,26
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,220162
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,493391
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049009
|-4,91
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097808
|-4,72
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,017050
|-4,09
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018534
|-4,01
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020081
|-3,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,953396
|-3,69
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,556774
|-1,89
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,353062
|-1,68
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040406
|-1,59
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249684
|-1,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037470
|-2,03
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,292935
|-1,69
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,005404
|-1,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,906114
|-1,36
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,717177
|-1,14