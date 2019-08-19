Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

28 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,219785 -0,81
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,935674 -0,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059131 -0,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038904 -0,35
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,063723 -0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025512 -0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054463 -0,23
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029132 -0,23
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,659588 -0,20
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,448023 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047683 -2,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095248 -2,62
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,996824 -1,99
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018168 -1,97
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019694 -1,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,544688 -0,78
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,936687 -0,77
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,676064 -0,77
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040141 -0,66
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,071299 -0,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036942 -1,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,161587 -1,08
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036849 -1,08
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,104358 -0,87
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021484 -0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038756 -1,12
Deniz Port. Altın Fonu 0,033912 -1,10
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026878 -1,10
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022879 -1,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,065498 -1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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