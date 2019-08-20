Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,488616 -0,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,688050 -0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,200624 -0,22
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218674 -0,13
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,200614 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025451 -0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094092 -1,21
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105270 -1,19
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047153 -1,11
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,332233 -0,96
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053864 -0,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,280035 -0,76
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,277908 -0,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,247824 -0,28
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017050 -0,23
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,672363 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,900385 -0,33
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013011 -0,19
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015379 -0,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290154 -0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,472406 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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