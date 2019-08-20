Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı