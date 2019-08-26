Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

14 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023201 -0,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,588510 -0,28
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,668908 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197441 -0,10
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,676750 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013934 -2,50
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022236 -1,00
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021352 -0,93
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,305557 -0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056343 -0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033680 -3,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,589092 -2,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060366 -2,61
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069925 -1,77
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024385 -1,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,985701 -1,26
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,081626 -0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029701 -0,12
Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,566100 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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