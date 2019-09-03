Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,305378 -0,41
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 560,016039 -0,32
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052956 -0,23
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063083 -0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062224 -0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026868 -0,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 -0,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,352097 -0,34
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014282 -0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057455 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040048 -0,58
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072226 -0,32
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034947 -0,25
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074829 -0,20
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025229 -0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010190 -0,28
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008421 -0,21
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,827108 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038894 -1,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,218711 -1,02
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,157512 -0,89
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,187337 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,371740 -0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 256,803312 -1,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,593109 -1,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040951 -1,09
İş Portföy Altın Fonu 0,031679 -1,07
TEB Portföy Altın Fonu 0,069191 -1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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