Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,305378
|-0,41
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|560,016039
|-0,32
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052956
|-0,23
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063083
|-0,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062224
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026868
|-0,94
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021878
|-0,56
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,352097
|-0,34
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014282
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057455
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040048
|-0,58
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072226
|-0,32
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034947
|-0,25
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074829
|-0,20
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025229
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010190
|-0,28
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,008421
|-0,21
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,827108
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038894
|-1,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,218711
|-1,02
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,157512
|-0,89
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,187337
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,371740
|-0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|256,803312
|-1,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,593109
|-1,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040951
|-1,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031679
|-1,07
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069191
|-1,07