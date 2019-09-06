Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,231637 -0,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 -0,05
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,404513 -0,92
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,125184 -0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,832084 -0,19
İş Portföy İki. Değ. Fon 8,478432 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,025970 -0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,487962 -0,03
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017094 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,430630 -2,99
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -1,66
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,180181 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü
İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]