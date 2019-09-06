Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026318
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|54,231637
|-0,70
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050890
|-0,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100439
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,404513
|-0,92
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,125184
|-0,31
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,311577
|-0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,832084
|-0,19
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,478432
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,025970
|-0,06
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,487962
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017094
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,430630
|-2,99
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,859592
|-1,66
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|252,180181
|-0,59