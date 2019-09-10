Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,140364
|-0,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,491472
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,694541
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,202198
|-0,17
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|154,445393
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026173
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,659965
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030098
|-0,07
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,023722
|-0,01
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,279971
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,884151
|-2,80
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,914090
|-0,65
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|250,491540
|-0,57