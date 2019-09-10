Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

55 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,140364 -0,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,491472 -0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,694541 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202198 -0,17
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 154,445393 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026173 -0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,659965 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030098 -0,07
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,023722 -0,01
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,279971 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884151 -2,80
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,914090 -0,65
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 250,491540 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:13 Kaynak: AA
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