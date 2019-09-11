Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

59 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026577 -0,45
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045369 -0,22
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490620 -0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,693641 -0,13
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062882 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026159 -0,05
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015002 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,812114 -0,29
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145010 -0,03
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025702 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072562 -0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030071 -0,09
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,100003 -0,05
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006418 -0,05
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,014353 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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