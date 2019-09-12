Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,365671 -0,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,691375 -0,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,489458 -0,24 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045282 -0,19 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,957558 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014690 -2,08 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026119 -0,15 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,295027 -0,03 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,465638 -0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,746049 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,658742 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072468 -0,13 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,278928 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,185365 -0,26 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,128960 -0,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037771 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 249,641782 -0,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825217 -0,51 İş Portföy Altın Fonu 0,030766 -0,31 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,999304 -0,29 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039730 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)