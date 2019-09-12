Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,365671 -0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,691375 -0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,489458 -0,24
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045282 -0,19
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,957558 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014690 -2,08
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026119 -0,15
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,295027 -0,03
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,465638 -0,02
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,746049 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,658742 -0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072468 -0,13
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,278928 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,185365 -0,26
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,128960 -0,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037771 -0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 249,641782 -0,54
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825217 -0,51
İş Portföy Altın Fonu 0,030766 -0,31
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,999304 -0,29
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039730 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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