Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,365671
|-0,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,691375
|-0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,489458
|-0,24
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045282
|-0,19
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,957558
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014690
|-2,08
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026119
|-0,15
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,295027
|-0,03
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,465638
|-0,02
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,746049
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,658742
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072468
|-0,13
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,278928
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,185365
|-0,26
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,128960
|-0,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037771
|-0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|249,641782
|-0,54
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,825217
|-0,51
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030766
|-0,31
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,999304
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039730
|-0,28