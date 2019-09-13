Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,619307 -1,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053068 -0,58
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061272 -0,45
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,181693 -0,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036105 -0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014271 -2,85
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022020 -2,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056809 -0,69
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030441 -0,62
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,395360 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036055 -0,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040484 -0,60
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073603 -0,56
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063944 -0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,831150 -0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996329 -0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,427491 -0,45
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,105219 -0,26
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,864674 -0,22
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043096 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022289 -0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,350713 -0,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,168933 -0,43
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,012035 -0,32
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364331 -0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -0,94
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 248,549163 -0,44
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,725146 -0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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