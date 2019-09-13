Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|545,619307
|-1,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053068
|-0,58
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061272
|-0,45
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,181693
|-0,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036105
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014271
|-2,85
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022020
|-2,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056809
|-0,69
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030441
|-0,62
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,395360
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036055
|-0,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040484
|-0,60
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073603
|-0,56
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063944
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,831150
|-0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,996329
|-0,78
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,427491
|-0,45
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,105219
|-0,26
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,864674
|-0,22
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043096
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022289
|-0,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,350713
|-0,54
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,168933
|-0,43
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,012035
|-0,32
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,364331
|-0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,792630
|-0,94
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|248,549163
|-0,44
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,725146
|-0,40