Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060374 -1,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044968 -1,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,154614 -1,35
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,941713 -1,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025734 -1,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055946 -1,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014104 -1,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030155 -0,94
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,378182 -0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,874574 -1,37
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035618 -1,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063293 -1,02
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025937 -0,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073156 -0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071854 -1,57
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,088234 -0,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990647 -0,57
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,319918 -0,53
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,280532 -0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022041 -1,11
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037486 -1,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,326284 -1,04
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,177020 -1,01
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,121110 -1,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,350050 -2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039402 -1,14
TEB Portföy Altın Fonu 0,066701 -1,11
İş Portföy Altın Fonu 0,030504 -1,11
ING Portföy Altın Fonu 0,030284 -1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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