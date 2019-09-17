Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497304 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,203986 -0,15
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 107,816237 -0,10
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,139352 -0,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222058 -0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,247575 -0,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,704105 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,195183 -1,30
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102741 -1,27
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,701450 -1,13
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052376 -1,10
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113158 -0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,426699 -1,34
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006509 -0,99
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,366889 -0,90
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,260644 -0,57
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,969618 -0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654566 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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