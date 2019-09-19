Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,143132
|-0,63
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040289
|-0,63
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,302254
|-0,62
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,299387
|-0,61
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060453
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014874
|-1,96
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022211
|-1,82
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023130
|-1,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056215
|-0,75
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,367182
|-0,69
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025604
|-1,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035493
|-1,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063286
|-0,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072802
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,901090
|-0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990002
|-0,51
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072324
|-0,41
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,092166
|-0,30
|TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|4,786608
|-0,08
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,316440
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022109
|-0,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037414
|-0,68
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,118900
|-0,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,174692
|-0,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,335845
|-0,60
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,469134
|-0,83
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027261
|-0,72
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030206
|-0,72
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066548
|-0,71
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023200
|-0,71