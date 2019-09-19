Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,143132 -0,63
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040289 -0,63
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,302254 -0,62
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,299387 -0,61
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060453 -0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014874 -1,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022211 -1,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023130 -1,00
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056215 -0,75
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,367182 -0,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025604 -1,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035493 -1,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063286 -0,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072802 -0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,901090 -0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990002 -0,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072324 -0,41
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,092166 -0,30
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 4,786608 -0,08
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,316440 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022109 -0,73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037414 -0,68
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,118900 -0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174692 -0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,335845 -0,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,469134 -0,83
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027261 -0,72
ING Portföy Altın Fonu 0,030206 -0,72
TEB Portföy Altın Fonu 0,066548 -0,71
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023200 -0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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