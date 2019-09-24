Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,152531
|-0,05
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|551,755944
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,374557
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040579
|-0,59
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109906
|-0,58
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,678472
|-0,54
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,477412
|-0,52
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020555
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,055364
|-0,57
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,925948
|-0,26
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042601
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,469810
|-0,14
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,025076
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,970927
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,352729
|-0,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,049145
|-0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,651604
|-0,13
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019051
|-0,09