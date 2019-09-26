Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,025255
|-0,24
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,697807
|-0,24
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035651
|-0,16
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024019
|-0,15
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,291411
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021876
|-1,24
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014569
|-0,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,348374
|-0,37
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030157
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056273
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074667
|-0,93
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035944
|-0,73
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040255
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,026287
|-2,15
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|1,786240
|-0,28
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,831862
|-0,06
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|33,010800
|-0,03
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,039660
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,024832
|-1,11
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,906466
|-0,67