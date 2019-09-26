Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

56 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Özel Sek.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,025255 -0,24
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,697807 -0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035651 -0,16
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024019 -0,15
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,291411 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021876 -1,24
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014569 -0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348374 -0,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030157 -0,05
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056273 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074667 -0,93
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035944 -0,73
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040255 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026287 -2,15
Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,786240 -0,28
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,831862 -0,06
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 33,010800 -0,03
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,039660 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,024832 -1,11
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,906466 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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