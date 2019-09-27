Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

59 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060568 -0,46
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,620581 -0,38
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,950494 -0,29
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,285463 -0,26
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040588 -0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025923 -1,39
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014515 -0,37
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022796 -0,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021797 -0,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056077 -0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051929 -1,12
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,753509 -0,94
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111675 -0,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102008 -0,89
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,634549 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,460874 -0,86
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006652 -0,60
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989217 -0,40
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 78,345420 -0,37
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020427 -0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037634 -1,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181067 -1,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,125447 -1,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,159716 -0,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022101 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,493885 -2,41
İş Portföy Altın Fonu 0,030653 -1,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039542 -1,19
TEB Portföy Altın Fonu 0,067198 -1,19
Deniz Port. Altın Fonu 0,034517 -1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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