Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,813247 -0,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,070623 -0,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060524 -0,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,284515 -0,04
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035578 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025538 -1,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021480 -1,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014331 -1,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022604 -0,84
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055907 -0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034454 -1,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025056 -1,40
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,219731 -0,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061920 -0,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071598 -0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030367 -0,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,987596 -0,16
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,291610 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,166136 -1,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037164 -1,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,112058 -1,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022083 -0,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,158805 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,819449 -3,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,344664 -1,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039013 -1,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,066307 -1,33
ING Portföy Altın Fonu 0,029983 -1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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