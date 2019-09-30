Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,813247
|-0,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|545,070623
|-0,10
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060524
|-0,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,284515
|-0,04
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035578
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025538
|-1,49
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021480
|-1,45
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014331
|-1,27
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022604
|-0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055907
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034454
|-1,50
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025056
|-1,40
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,219731
|-0,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061920
|-0,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071598
|-0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030367
|-0,23
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,987596
|-0,16
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,291610
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,166136
|-1,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037164
|-1,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,112058
|-1,19
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022083
|-0,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,158805
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,819449
|-3,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,344664
|-1,46
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039013
|-1,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066307
|-1,33
|ING Portföy Altın Fonu
|0,029983
|-1,32