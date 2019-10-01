Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035431 -0,41
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,949023 -0,35
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060353 -0,28
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027082 -0,27
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063336 -0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 -3,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025373 -0,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021390 -0,42
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,334168 -0,39
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029921 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054452 -1,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106999 -1,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074215 -0,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035801 -0,44
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,112247 -0,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -3,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028809 -0,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073171 -0,38
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,325575 -0,25
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,986086 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037035 -0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,162563 -0,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,108800 -0,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022019 -0,29
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,331377 -0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,391186 -2,06
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,104705 -0,99
İş Portföy Altın Fonu 0,030141 -0,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038879 -0,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,066090 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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