Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,729912
|-0,47
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|548,778717
|-0,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209685
|-0,30
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,518280
|-0,20
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,226587
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,308563
|-1,18
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013656
|-1,09
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,553369
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039100
|-1,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104116
|-1,04
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060972
|-1,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070651
|-0,93
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019884
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,015858
|-2,09
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,665444
|-0,31
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,265488
|-0,26
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030412
|-0,24
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,019867
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,009812
|-0,02