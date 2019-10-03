Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

51 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,729912 -0,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,778717 -0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209685 -0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,518280 -0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226587 -0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,308563 -1,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013656 -1,09
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,553369 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039100 -1,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104116 -1,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060972 -1,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070651 -0,93
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019884 -0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015858 -2,09
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,665444 -0,31
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,265488 -0,26
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030412 -0,24
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019867 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009812 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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