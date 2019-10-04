Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,292613
|-0,84
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053202
|-0,75
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035777
|-0,67
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,253675
|-0,61
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060946
|-0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021085
|-1,66
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013498
|-1,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025783
|-0,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030039
|-0,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,298527
|-0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035080
|-1,98
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073039
|-1,53
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,486588
|-0,97
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052405
|-0,97
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054865
|-0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,001079
|-1,45
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,503541
|-0,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043541
|-0,74
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,263714
|-0,67
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,822945
|-0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,348724
|-0,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,170764
|-0,57
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,078946
|-0,57
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022234
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,394568
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066761
|-0,33