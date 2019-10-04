Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,292613 -0,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053202 -0,75
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035777 -0,67
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,253675 -0,61
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060946 -0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -1,66
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -1,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025783 -0,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030039 -0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -1,98
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -1,53
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,486588 -0,97
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052405 -0,97
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054865 -0,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -1,45
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 -0,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043541 -0,74
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263714 -0,67
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,822945 -0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,348724 -0,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,170764 -0,57
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,078946 -0,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022234 -0,56
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,394568 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066761 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:50:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]