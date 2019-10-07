Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,908867
|-0,17
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035752
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025771
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,046510
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,008614
|-0,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022221
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,055756
|-0,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,721623
|-0,56