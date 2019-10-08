Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

50 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520108 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520108 -0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734242 -0,14
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023111 -0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210677 -0,06
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018429 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,749030 -0,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,638345 -0,04
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,769634 -0,04
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,717303 -0,04
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,312220 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052116 -1,63
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102725 -1,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045938 -1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,323669 -1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,815230 -1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,509263 -0,88
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263941 -0,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,128453 -0,44
HSBC Portföy Değ. Fon 92,364286 -0,35
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,482846 -0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,080255 -0,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019366 -0,19
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018797 -0,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,399165 0,00
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,669162 0,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,067093 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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