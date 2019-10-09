Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,728974
|-0,72
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,517451
|-0,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209892
|-0,37
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,215808
|-0,36
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,226938
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,259788
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,562807
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045036
|-1,96
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,545930
|-1,77
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,058726
|-1,60
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,460676
|-1,58
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|54,488455
|-1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,800705
|-1,44
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018651
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,478999
|-0,80
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006777
|-0,79
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020835
|-0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,007220
|-1,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,390857
|-0,59
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,076087
|-0,39
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019299
|-0,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,666844
|-0,14