Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

31 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209112 -0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036473 -0,37
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,163383 -0,27
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,063971 -0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,712160 -0,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,558647 -0,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256778 -0,24
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,343489 -0,22
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,313831 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050052 -2,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043766 -2,82
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022550 -2,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099163 -2,60
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950221 -2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,489182 -1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258423 -1,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,634707 -1,43
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043151 -1,27
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,778117 -1,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,055807 -1,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,367751 -1,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,992382 -1,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019181 -0,61
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,662963 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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