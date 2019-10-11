Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,719118 -1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510227 -1,00
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027461 -0,79
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,207460 -0,79
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024099 -0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,555743 -0,19
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,341533 -0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,255641 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489651 -1,44
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936709 -1,42
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042255 -1,22
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,367321 -1,21
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,417789 -1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006682 -1,10
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469406 -0,97
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,761637 -0,93
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018298 -0,93
HSBC Portföy Değ. Fon 90,501592 -0,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,050689 -0,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,988893 -0,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366252 -0,11
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019172 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,637471 -1,75
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,217185 -1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]