Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

33 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,705906 -1,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500829 -1,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,204135 -1,44
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,913419 -0,84
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,906218 -0,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014444 -0,89
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,245724 -0,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,697913 -0,76
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,551330 -0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337180 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045798 -7,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090880 -7,59
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049961 -5,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,827196 -5,79
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071347 -5,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,395792 -5,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246536 -4,29
HSBC Portföy Değ. Fon 87,956825 -3,13
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041919 -3,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,581376 -2,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,947554 -4,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326328 -3,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027879 -2,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018958 -1,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,656840 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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