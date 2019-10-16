Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064781 -0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 567,032250 -0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036871 -0,79
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,534116 -0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041878 -0,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014242 -1,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026388 -0,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022212 -0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058298 -0,23
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031400 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037197 -0,31
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077601 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,026829 -0,29
Aura Portföy Değ. Fon 0,638703 -0,28
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,309836 -0,10
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,018807 -0,09
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017887 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,031771 -0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,421059 -0,60
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,227933 -0,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022937 -0,39
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,519945 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,644474 -2,10
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,124108 -1,62
İş Portföy Altın Fonu 0,031529 -0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:31 Kaynak: AA
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