Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,064781
|-0,92
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|567,032250
|-0,81
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036871
|-0,79
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,534116
|-0,79
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041878
|-0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014242
|-1,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026388
|-0,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022212
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058298
|-0,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031400
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037197
|-0,31
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077601
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,026829
|-0,29
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,638703
|-0,28
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,309836
|-0,10
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,018807
|-0,09
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017887
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,031771
|-0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,421059
|-0,60
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,227933
|-0,45
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022937
|-0,39
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,519945
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,644474
|-2,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,124108
|-1,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031529
|-0,35