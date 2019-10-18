Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|564,610689
|-0,34
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,064483
|-0,24
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,343621
|-0,23
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041651
|-0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027348
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022167
|-0,34
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031362
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058311
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037312
|-0,34
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037472
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,401208
|-0,31
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074594
|-0,23
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055655
|-0,08
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,037229
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018804
|-0,31
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022888
|-0,24
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,221516
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,413251
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017468
|-0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027825
|-0,10
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064045
|-0,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,445459
|-0,09
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030862
|-0,08
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035037
|-0,08