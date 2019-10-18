Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

30 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,610689 -0,34
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064483 -0,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,343621 -0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041651 -0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027348 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022167 -0,34
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031362 -0,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058311 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 -0,34
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037472 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -0,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074594 -0,23
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,055655 -0,08
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,037229 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018804 -0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022888 -0,24
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,221516 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,413251 -0,18
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017468 -0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027825 -0,10
Ak Portföy Altın Fonu 0,064045 -0,10
HSBC Portföy Altın Fonu 2,445459 -0,09
ING Portföy Altın Fonu 0,030862 -0,08
Deniz Port. Altın Fonu 0,035037 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:33 Kaynak: AA
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