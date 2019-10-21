Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061681
|-1,71
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036290
|-1,58
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,348883
|-1,52
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,054429
|-1,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054011
|-1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014114
|-2,51
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,413602
|-2,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057148
|-1,99
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023545
|-1,92
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030776
|-1,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036015
|-3,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,114017
|-2,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063649
|-2,56
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076280
|-2,54
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073977
|-2,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,069168
|-1,66
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,014692
|-1,39
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074139
|-0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022480
|-1,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037627
|-1,71
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,123145
|-1,65
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,374775
|-1,59
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,185448
|-1,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,402268
|-1,77
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034420
|-1,76
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066948
|-1,75
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039486
|-1,74
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030328
|-1,73