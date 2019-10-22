Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

33 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256805 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049250 -1,88
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,022751 -1,84
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018647 -1,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096798 -1,72
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020109 -1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,295766 -0,66
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255543 -0,58
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,617132 -0,57
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 77,042190 -0,55
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020207 -0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056361 -0,08
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,671026 -0,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019205 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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