Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|561,350036
|-0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026032
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,883830
|-0,49
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,672070
|-0,43
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036544
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,076467
|-0,50
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017645
|-0,05
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,055032
|-0,04
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,644013
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026424
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,520764
|-1,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,955237
|-0,62