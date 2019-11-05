Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060864
|-0,71
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,299327
|-0,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041472
|-0,51
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,996380
|-0,46
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,492766
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056946
|-0,65
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025765
|-0,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030555
|-0,41
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,483423
|-0,18
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,771522
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|71,375008
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074583
|-0,39
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,006988
|-0,30
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,364523
|-0,22
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024321
|-0,04
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030716
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037582
|-1,14
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,121322
|-1,12
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,184154
|-1,09
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022196
|-0,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,184448
|-0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066806
|-1,22
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034358
|-1,21
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027275
|-1,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062914
|-1,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023264
|-1,18