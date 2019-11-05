Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060864 -0,71
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,299327 -0,53
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041472 -0,51
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,996380 -0,46
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,492766 -0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056946 -0,65
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025765 -0,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030555 -0,41
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,483423 -0,18
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,771522 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,375008 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074583 -0,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,006988 -0,30
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,364523 -0,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024321 -0,04
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030716 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037582 -1,14
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,121322 -1,12
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,184154 -1,09
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022196 -0,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,184448 -0,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066806 -1,22
Deniz Port. Altın Fonu 0,034358 -1,21
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027275 -1,21
Ak Portföy Altın Fonu 0,062914 -1,18
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023264 -1,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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