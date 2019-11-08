Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,476199 -0,51 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061143 -0,35 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054243 -0,28 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036678 -0,20 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,365713 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022455 -0,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057244 -0,44 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025561 -0,34 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030804 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,850390 -0,32 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042937 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,014144 -0,16 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,097077 -0,09 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017882 -0,02 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,055928 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037412 -0,20 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,116604 -0,17 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,179522 -0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022440 -0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,207062 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541344 -0,71 İş Portföy Altın Fonu 0,030556 -0,43 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,264627 -0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039225 -0,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023152 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)