Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,476199 -0,51
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061143 -0,35
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054243 -0,28
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036678 -0,20
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,365713 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022455 -0,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057244 -0,44
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025561 -0,34
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030804 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,850390 -0,32
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042937 0,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,014144 -0,16
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,097077 -0,09
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017882 -0,02
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,055928 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037412 -0,20
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,116604 -0,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,179522 -0,16
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022440 -0,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,207062 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541344 -0,71
İş Portföy Altın Fonu 0,030556 -0,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,264627 -0,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039225 -0,21
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023152 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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