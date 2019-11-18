Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,127805
|-0,14
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054490
|-0,14
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061351
|-0,13
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036540
|-0,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,365308
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021970
|-0,87
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025306
|-0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037798
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018068
|-0,09
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,056595
|-0,04
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106102
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022549
|-0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,399152
|-0,09
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,217689
|-0,03
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,026219
|-0,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037089
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030255
|-0,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,280212
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038863
|-0,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033870
|-0,02
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026908
|-0,02