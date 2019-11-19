Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036297
|-0,67
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,358287
|-0,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|551,580134
|-0,28
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061206
|-0,24
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054406
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014816
|-1,98
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030728
|-0,32
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023834
|-0,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025247
|-0,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021920
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026733
|-0,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066554
|-0,29
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076660
|-0,15
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078062
|-0,05
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042755
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,133992
|-0,17
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,015132
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036795
|-0,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,098982
|-0,75
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,163020
|-0,66
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022511
|-0,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,395539
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065349
|-0,82
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026690
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038550
|-0,81
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033598
|-0,80
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,075921
|-0,78