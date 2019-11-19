Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036297 -0,67
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,358287 -0,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,580134 -0,28
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061206 -0,24
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054406 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014816 -1,98
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030728 -0,32
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023834 -0,29
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025247 -0,23
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021920 -0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026733 -0,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066554 -0,29
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076660 -0,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078062 -0,05
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042755 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133992 -0,17
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015132 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036795 -0,79
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,098982 -0,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,163020 -0,66
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022511 -0,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,395539 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,065349 -0,82
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026690 -0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038550 -0,81
Deniz Port. Altın Fonu 0,033598 -0,80
Garanti Portföy Altın Fonu 0,075921 -0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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