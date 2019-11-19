Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036297 -0,67 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,358287 -0,30 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,580134 -0,28 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061206 -0,24 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054406 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014816 -1,98 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030728 -0,32 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023834 -0,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025247 -0,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021920 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026733 -0,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066554 -0,29 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076660 -0,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078062 -0,05 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042755 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133992 -0,17 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015132 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036795 -0,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,098982 -0,75 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,163020 -0,66 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022511 -0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,395539 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065349 -0,82 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026690 -0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038550 -0,81 Deniz Port. Altın Fonu 0,033598 -0,80 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075921 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)