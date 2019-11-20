Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035849 -1,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,343355 -0,63
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054197 -0,38
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028401 -0,37
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,046133 -0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014408 -2,75
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021630 -1,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030633 -0,31
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,472980 -0,23
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057396 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066217 -0,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042605 -0,35
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076434 -0,29
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037899 -0,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038740 -0,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076497 -0,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,013148 -0,20
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,359219 -0,12
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,202459 -0,12
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133200 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022450 -0,27
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,209908 -0,24
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,023114 -0,24
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,389970 -0,23
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,610617 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,216300 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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