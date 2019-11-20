Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035849
|-1,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,343355
|-0,63
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054197
|-0,38
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028401
|-0,37
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,046133
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014408
|-2,75
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021630
|-1,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030633
|-0,31
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,472980
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057396
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066217
|-0,51
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042605
|-0,35
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076434
|-0,29
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037899
|-0,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038740
|-0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076497
|-0,39
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,013148
|-0,20
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,359219
|-0,12
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,202459
|-0,12
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,133200
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022450
|-0,27
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,209908
|-0,24
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,023114
|-0,24
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,389970
|-0,23
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,610617
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,216300
|-0,15