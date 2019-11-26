Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547114
|-0,15
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,644185
|-0,05
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218659
|-0,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,771560
|-0,02
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018894
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024961
|-0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,745663
|-0,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021785
|-0,14
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,291935
|-0,11
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,807974
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052586
|-1,73
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057614
|-1,59
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103886
|-1,54
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057359
|-1,43
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,172499
|-1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,857922
|-0,93
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,704855
|-0,91
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,730325
|-0,80
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,273349
|-0,76
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046320
|-0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,482052
|-0,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020324
|-0,34
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,148322
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036761
|-0,14
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,097720
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,505358
|-0,42
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029999
|-0,25
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022725
|-0,15
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,344629
|-0,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065273
|-0,13