Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547114 -0,15 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,644185 -0,05 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218659 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771560 -0,02 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018894 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024961 -0,47 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,745663 -0,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021785 -0,14 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,291935 -0,11 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,807974 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052586 -1,73 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057614 -1,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103886 -1,54 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057359 -1,43 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 58,172499 -1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,857922 -0,93 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,704855 -0,91 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,730325 -0,80 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,273349 -0,76 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046320 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482052 -0,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020324 -0,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,148322 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036761 -0,14 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,097720 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,505358 -0,42 İş Portföy Altın Fonu 0,029999 -0,25 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022725 -0,15 HSBC Portföy Altın Fonu 2,344629 -0,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,065273 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)