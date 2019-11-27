Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025072
|-0,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,546060
|-0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218297
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,770434
|-0,15
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,975135
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023852
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026879
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,016618
|-0,10
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038962
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,726115
|-0,24
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018235
|-0,15
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030975
|-0,14
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106268
|-0,12
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024537
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,096923
|-0,04