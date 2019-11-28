Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028231
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,163607
|-0,20
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047754
|-0,20
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066138
|-0,16
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,049665
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015211
|-0,21
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,293854
|-0,02
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,748900
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,068263
|-0,90
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,207684
|-0,71
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|57,152446
|-0,69
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027969
|-0,63
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,157408
|-0,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,863104
|-0,49
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046460
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,495043
|-0,30
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021605
|-0,28
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,132164
|-0,26