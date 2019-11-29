Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,976429 -0,22 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,367273 -0,18 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235333 -0,07 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218196 -0,07 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,891878 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021939 -0,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,485889 -0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076201 -0,04 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,357011 -0,04 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024983 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,095707 -0,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036712 -0,75 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,160479 -0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065137 -0,82 Deniz Port. Altın Fonu 0,033484 -0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038416 -0,81 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026590 -0,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075661 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)