Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,976429
|-0,22
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,367273
|-0,18
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235333
|-0,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218196
|-0,07
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,891878
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021939
|-0,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,485889
|-0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076201
|-0,04
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,357011
|-0,04
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024983
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,095707
|-0,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036712
|-0,75
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,160479
|-0,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065137
|-0,82
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033484
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038416
|-0,81
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026590
|-0,81
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,075661
|-0,80