Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,976429 -0,22
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,367273 -0,18
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235333 -0,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218196 -0,07
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,891878 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021939 -0,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,485889 -0,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076201 -0,04
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,357011 -0,04
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024983 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,095707 -0,77
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036712 -0,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,160479 -0,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,065137 -0,82
Deniz Port. Altın Fonu 0,033484 -0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038416 -0,81
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026590 -0,81
Garanti Portföy Altın Fonu 0,075661 -0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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