Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036095 -0,47 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,502683 -0,45 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,026654 -0,33 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061489 -0,32 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065999 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014512 -4,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021587 -1,60 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023646 -1,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,487790 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057687 -0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026678 -1,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076707 -0,93 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038916 -0,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,959732 -0,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042608 -0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,136604 -0,66 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,871629 -0,42 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016949 -0,28 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,177840 -0,20 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076070 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022619 -0,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,227879 -0,21 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,407311 -0,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,173527 -0,12 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,030584 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,501611 -0,45 İş Portföy Altın Fonu 0,030048 -0,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,129615 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)