Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036049
|-0,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061413
|-0,12
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028157
|-0,08
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,422636
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,463322
|-0,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021445
|-0,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057386
|-0,52
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030598
|-0,39
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023617
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041956
|-1,53
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038467
|-1,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,269003
|-0,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066409
|-0,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076066
|-0,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,345175
|-0,14
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,016261
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,098823
|-0,04
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,224406
|-0,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,163554
|-0,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036812
|-0,02
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,233281
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033582
|-0,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065334
|-0,04
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,075883
|-0,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026668
|-0,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038533
|-0,04