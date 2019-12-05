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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047513 -0,02 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047513
|-0,02
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,516152
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037548
|-0,62
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,987997
|-0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106706
|-0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031258
|-0,20
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024619
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,512355
|-1,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,421675
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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