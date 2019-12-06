Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,773517 -0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548968 -0,03
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219106 -0,01
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,156373 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025490 -0,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,491710 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124459 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,111113 -0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037245 -0,40
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,173127 -0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066098 -0,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,033967 -0,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038983 -0,45
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026974 -0,45
Garanti Portföy Altın Fonu 0,076750 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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